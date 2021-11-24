Bayraktar TB2 налетал свыше 400 тысяч часов

Беспилотник Bayraktar TB2 является лучшим в своем классе по техническим параметрам и эффективности применения в зонах боевых действий. БПЛА был принят на вооружение ВС Турции в 2014 году и первоначально использовался в разведывательных целях.

В 2015 году компания разработала ударную версию дрона.

В настоящее время ударный Bayraktar TB2 находится на балансе вооруженных сил, жандармерии, полиции и разведслужб Турции. С 2014 активно используется в операциях как в Турции, так и за пределами страны.