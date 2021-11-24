Bayraktar TB2 налетал свыше 400 тысяч часов
Налет ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar превысил 400 тыс. часов, передает Anadolu.
Отмечается, что по состоянию на 26 ноября Bayraktar TB2 побил рекорд налета летательных аппаратов турецкого производства.
📢 #BayraktarTB2 UAV has successfully completed 4️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ flight hours!#NationalTechnologyInitiative ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/Xp4Y1eEoeE— BAYKAR (@BaykarTech) November 26, 2021
Беспилотник Bayraktar TB2 является лучшим в своем классе по техническим параметрам и эффективности применения в зонах боевых действий. БПЛА был принят на вооружение ВС Турции в 2014 году и первоначально использовался в разведывательных целях.
В 2015 году компания разработала ударную версию дрона.
В настоящее время ударный Bayraktar TB2 находится на балансе вооруженных сил, жандармерии, полиции и разведслужб Турции. С 2014 активно используется в операциях как в Турции, так и за пределами страны.