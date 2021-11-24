Путин назвал цель встречи с Алиевым и Пашиняном

"Мне кажется, что в этом, собственно говоря, и состоит цель всех наших усилий, а именно в том, чтобы создать условия для возрождения региона, для того, чтобы люди могли себя там чувствовать в безопасности и могли бы нормально заниматься хозяйственной деятельностью, развивать экономику", - сказал российский лидер, сообщает ТАСС.

Путин убежден, что Россия, Армения и Азербайджан ради общих интересов должны стремиться к укреплению связей между странами.

"Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались. Наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", - сказал Путин.

По его словам, немало было сделано за год для урегулирования ситуации в Карабахе, но, к сожалению, пока решить удалось не все вопросы. "За это время действительно, сделано немало. К сожалению, еще не все вопросы урегулированы, я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон люди гибнут, получают ранения", - констатировал он.