Максим Шевченко: «Проармянский Брюссель дискредитировал себя. Надежда на Москву»
«Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи принесет конкретные результаты», - заявил известный российский политолог Максим Шевченко на встрече в Баку с общественными деятелями и представителями прессы.
Шевченко подчеркнул, что часто подвергает критике власти России, однако в вопросе многолетнего армяно-азербайджанского конфликта неизменно поддерживает позицию президента Владимира Путина. По его мнению, в этом процессе участвовали и другие страны, но реальные предложения, как правило, исходили из Москвы.
«Я считаю, что конкретные результаты может дать только встреча в Сочи. Процесс, происходящий в рамках политического треугольника Баку-Ереван-Москва, кажется мне весьма перспективным и может дать позитивные результаты», - отметил политолог, добавив, что на данный момент самой важной темой является делимитация границ.
«Некоторое время назад, когда в ходе трагических событий на армяно-азербайджанской границе погибли люди, я написал в своем телеграм-канале, что если Армения будет и дальше упорствовать и проявлять политическую недальновидность, она будет плакать по Зангезуру точно так же, как сегодня плачет по Карабаху, - сказал Максим Шевченко. – Моя запись вызвала тогда бурную реакцию, но это же правда! Как и то, что ничего хорошего для армян война не принесет».
Отвечая на вопрос о попытках премьер-министра Пашиняна заменить московскую переговорную платформу на Брюссель, Шевченко подчеркнул, что речь идет о политическом маневре, не более.
«Пашинян пытается показать, что кроме России у него есть партнеры и на Западе. Но после того, как Европейский Союз занял во время 44-дневной войны однозначно проармянскую позицию, эта политическая структура дискредитировала себя как объективный посредник. В настоящее время права решать у Брюсселя нет, он может лишь выразить свое мнение», - сказал Шевченко.