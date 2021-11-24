Максим Шевченко: «Проармянский Брюссель дискредитировал себя. Надежда на Москву»

«Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи принесет конкретные результаты», - заявил известный российский политолог Максим Шевченко на встрече в Баку с общественными деятелями и представителями прессы.

Шевченко подчеркнул, что часто подвергает критике власти России, однако в вопросе многолетнего армяно-азербайджанского конфликта неизменно поддерживает позицию президента Владимира Путина. По его мнению, в этом процессе участвовали и другие страны, но реальные предложения, как правило, исходили из Москвы.

«Я считаю, что конкретные результаты может дать только встреча в Сочи. Процесс, происходящий в рамках политического треугольника Баку-Ереван-Москва, кажется мне весьма перспективным и может дать позитивные результаты», - отметил политолог, добавив, что на данный момент самой важной темой является делимитация границ.