Российский корабль провел учения со стрельбами в Черном море после захода эсминца США

Корабль Черноморского флота «Шуя» на учениях выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

По данным пресс-службы, личный состав на морском полигоне выполнил стрельбы по морским и воздушным целям из артиллерийского и ракетного вооружения корабля с использованием штатной артустановки АК-176 и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М».

Ранее российские военные начали слежение за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke, зашедшим в акваторию Черного моря.