Пашинян заявил о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном

Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я думаю, что сегодня мы собрались не для того, чтобы только озвучить проблемы, а обсудить решения тех проблем, которые существуют. Я тоже говорил, что Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границы. Тема открытия всех транспортных и экономических коммуникаций тоже очень важна для нас, и мы искренне заинтересованы, чтобы решить эти вопросы", - отметил он, сообщает ТАСС.