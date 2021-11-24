Эрдоган о причинах падения лиры
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил внешние силы в падении лиры, заявив, что курс на снижение ставки будет продолжен, передает РИА Новости.
«Эта ставка упадет, упадет! Мы наш народ, наших фермеров на отдадим на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас наступают, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся», - цитирует Эрдогана РИА Новости.
İzmir’de Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni https://t.co/OAuPmIc0qQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 26, 2021
Турецкая валюта подешевела за год более чем на 40%, а 23 ноября поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.