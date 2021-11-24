Эрдоган о причинах падения лиры

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил внешние силы в падении лиры, заявив, что курс на снижение ставки будет продолжен, передает РИА Новости.

«Эта ставка упадет, упадет! Мы наш народ, наших фермеров на отдадим на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас наступают, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся», - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Турецкая валюта подешевела за год более чем на 40%, а 23 ноября поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.