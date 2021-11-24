Редкий 2000-летний меч изъяла полиция Испании

"Расследование началось после того, как полицейские обнаружили, что один из пользователей социальных сетей опубликовал на известном сайте сообщение о похищении иберийской фалькаты с рукоятью в виде головы птицы", - говорится в заявлении национальной полиции Испании.

Согласно данным правительства, иберийский меч, предположительно датируемый III-II веком до нашей эры, был выставлен на продажу на "известном сайте социальных сетей" вместе с 202 другими археологическими экспонатами.

Полиция Испании изъяла иберийский меч, изготовленный более 2000 лет назад, который продавали на онлайн-аукционе, передает 9News.

Описанный как "иберийская фальката", этот тип меча был личным оружием и, как правило, хоронился вместе с владельцем после его смерти. При захоронении клинок обычно сгибался или повреждался, чтобы им не могли воспользоваться грабители. Однако этот экземпляр был найден с неповрежденным лезвием, что, по мнению полиции, могло бы придать ему значительную ценность в случае продажи.

После попыток подтвердить существование археологического экспоната определить его местонахождение и вернуть его следователям удалось разыскать человека, предлагавшего его на продажу, который оказался гражданином Испании, проживающим в провинции Хаэн (Андалусия).

Меч и другие артефакты были изъяты полицией, а мужчина арестован по подозрению в незаконном присвоении и преступлении против археологического наследия.