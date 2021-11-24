Путин о предстоящей встрече Алиева и Пашиняна в Брюсселе

Президент России Владимир Путин приветствовал предстоящую встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе. По мнению главы российского государства, важно вести диалог между сторонами.

«Согласен с обоими коллегами в том, что чем больше контактов, в том числе и прямых, тем лучше, прямые двусторонние контакты вообще в приоритете», - сказал он на переговорах с Алиевым и Пашиняном в Сочи.

«Знаю, что в ближайшее время у вас намечена еще и встреча в Брюсселе, вы согласились приехать туда. Мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможностей для прямого общения, тем лучше», - обратился российский лидер к Алиеву и Пашиняну.