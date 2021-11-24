В России арестован начальник тюремной больницы, где насиловали заключенных в том числе азербайджанцев
Волжский районный суд Саратова арестовал на два месяца бывшего начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по области Павла Гаценко, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Рассмотрено ходатайство в отношении Гаценко, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 января 2022 года включительно», — говорится в сообщении.
Как уточнили в суде, Гаценко и экс-начальнику отдела безопасности ОТБ-1 Сергею Мальцеву предъявлены обвинения по части 3 статьи 33 – пункту «а» части 2 статьи 132 УК РФ (Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц). Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Отметим, ранее проект Gulagu.net опубликовал новые сенсационные видеозаписи с пытками и изнасилованиями заключенных в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН Саратовской области.
В 13-минутном ролике рассказывается о шести новых эпизодах сексуального насилия и называются имена более десяти сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которые причастны к произошедшему.
По данным проекта, сотрудники насиловали и пытали русских, чеченцев, дагестанцев, грузин, азербайджанцев и представителей других народов, населяющих Россию, по указанию ФСИН и ФСБ.