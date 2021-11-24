Волжский районный суд Саратова арестовал на два месяца бывшего начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по области Павла Гаценко, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Рассмотрено ходатайство в отношении Гаценко, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 января 2022 года включительно», — говорится в сообщении.

Как уточнили в суде, Гаценко и экс-начальнику отдела безопасности ОТБ-1 Сергею Мальцеву предъявлены обвинения по части 3 статьи 33 – пункту «а» части 2 статьи 132 УК РФ (Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц). Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.