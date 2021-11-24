Иран заявил, что обладает более 30 килограммами урана

Представитель Организации по атомной энергетике Ирана Бахруз Камалванди заявил, что в настоящее время страна обладает более 30 кг. урана с процентом обогащения до 60, передает агентство Fars.

«У нас есть требования, которые нужно выполнить и недавние переговоры с главой МАГАТЭ в Тегеране были проведены с этой целью», - сказал Камалванди.

Он также коснулся утечки секретных отчетов МАГАТЭ об иранской ядерной программе в СМИ.

«В официальных заявлениях и на встречах с должностными лицами МАГАТЭ мы не раз заявляли о наших недовольствах по поводу публикации секретных отчетов по иранской ядерной программе в СМИ. Считаем, что организация должна внимательно относиться к этому вопросу», - сказал иранский чиновник.