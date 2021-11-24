Пашинян заявил о готовности к мирным переговорам с Азербайджаном

Армения заинтересована в проведении мирных переговоров с Азербайджаном. Об этом в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Думаю... что очень многие вопросы и нужно, и можно обсудить и решить в двустороннем и трехстороннем форматах. Намечаются также прямые контакты между официальными лицами Армении и Азербайджана", - отметил Пашинян, передает ТАСС.

Премьер Армении также отметил, что в ходе встречи в Сочи Ереван и Баку пришли к конкретным решениям по стабилизации в регионе. "Главное то, что мы сегодня сумели прийти к конкретным или, насколько это возможно, конкретным решениям по стабилизации на Южном Кавказе, потому что это наша ответственность - мир, стабильность и безопасность людей", - подчеркнул он.