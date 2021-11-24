Асад ищет спасения уже в Китае

В то же время Соединенные Штаты и Европейский союз отказываются признать его контроль над Сирией и поэтому исключили финансовые вложения для страны.

Сирийский лидер Башар аль-Асад стремится восстановить свою династию после выборов в мае, которые были названы «фикцией», сообщает mignews.

Вместе с тем Москва и Тегеран не могут позволить себе оплатить счет за восстановление Сирии. В этой ситуации Асад обратился за помощью к Китаю и более богатым региональным державам.

В этой связи напомним, что 5 ноября президент Китая Си Цзиньпин позвонил Асаду, что послужило поводом для слухов о том, что Пекин может проявлять больший интерес к Сирии, и, возможно, вселило надежды в безденежный режим Асада.

«Си Цзиньпин отметил, что Китай твердо поддерживает Сирию в защите ее национального суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства, а также решительно выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Сирии», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

В заявлении добавлено, что президент Китая «уверен, что Сирия преодолеет различные риски и вызовы и одержит новые победы в борьбе за защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности, а сирийский народ достигнет лучшего будущего».