Мадат Гулиев избран президентом Федерации велоспорта Азербайджана
Сегодня состоялась отчетно-выборная конференция Федерации велоспорта Азербайджана.
В ходе заседания, проходившего в Министерстве молодежи и спорта, президентом Федерации был избран министр оборонной промышленности Мадат Гулиев.
Сахиб Алекперов продолжит работу на посту первого вице-президента. Ректор Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта Фуад Гаджиев избран вице-президентом. Генсеком Федерации остается Фархад Алиев.