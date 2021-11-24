В Азербайджане продлен срок выдачи надбавок к зарплатам медработников
Внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджана от 25 марта 2020 года №112 "Об определении срочной доплаты к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19)".
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно изменению, срок надбавки к зарплате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлен до 1 января 2022 года.
Отметим, что этот срок истек 1 ноября.