В связи с ситуацией, произошедшей 16 ноября на Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы, арестован еще один армянский военнослужащий. Об этом сообщил советник генпрокурора Гор Абрамян, пишут армянские СМИ.

По его информации, кроме и.о. командира батальона, ранее арестованного по делу, следствие привлекло в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 365 (нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы) УК военнослужащего в звании рядового.

«В момент инцидента он был назначен наблюдателем на опорном пункте, в результате его бездействия, невыполнения обязанностей (в том числе по обороне позиции с применением оружия) силы противника беспрепятственно приблизились и проникли на боевой опорный пункт ВС Армении», - говорится в сообщении. Отмечается, что указанный военнослужащий был в числе солдат, бежавших с позиции.