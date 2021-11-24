Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились три часа

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян завершили переговоры в Сочи. Они продлились около трех часов, по итогу политики сделали совместное заявление, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча была приурочена к годовщине мирного соглашения по Нагорному Карабаху, подписанного в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.

«Трехсторонняя встреча закончилась. Президенты сделали совместное заявление для СМИ, оно будет выпущено нами буквально через несколько минут», – сказал Песков ТАСС.