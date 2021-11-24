Завершилась встреча Путина и Пашиняна ОБНОВЛЕНО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал важными двусторонние отношения с Россией, отметив, что они носят стратегический союзнический характер. Об этом Пашинян заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, передает РИА Новости.
"Конечно, наши двусторонние отношения очень важны… Отношения между Арменией и Россией, стратегические союзнические", - сказал Пашинян.
По его словам, у двух стран - очень насыщенная повестка практически во всех отраслях, две страны сотрудничают в рамках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС.
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Президент России Владимир Путин проводит отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после завершения переговоров в трехстороннем формате при участие лидера Азербайджана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры лидеров трех стран продлились около 3 часов. Перед ними Путин отдельно встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.