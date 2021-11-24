Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал важными двусторонние отношения с Россией, отметив, что они носят стратегический союзнический характер. Об этом Пашинян заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, передает РИА Новости.

"Конечно, наши двусторонние отношения очень важны… Отношения между Арменией и Россией, стратегические союзнические", - сказал Пашинян.

По его словам, у двух стран - очень насыщенная повестка практически во всех отраслях, две страны сотрудничают в рамках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС.