Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении соберутся в Москве на следующей неделе

Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана, входящие в трехстороннюю рабочую группу по Карабаху, соберутся в Москве на следующей неделе. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"На следующей неделе они соберутся в Москве, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о решениях, которые мы сегодня согласовали", - цитирует слова Путина ТАСС.