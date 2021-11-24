Путин доволен результатами переговоров с Алиевым и Пашиняном: Поработали очень конструктивно

Механизмы демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года, сообщил президент России Владимир Путин, подводя итоги переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них - это создание механизмов, до конца этого года мы договорились это сделать, механизмов демаркации и делимитации границ между двумя государствами", - сказал российский лидер.

"Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее, никаких препятствий для создания этих механизмов нет", - указал Путин.

Президент России заявил, что доволен результатами переговоров. "Мы сегодня поработали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - сказал глава государства.

Путин поблагодарил Алиева и Пашиняна "за то, что они согласились приехать сегодня в Россию и обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в вопросах урегулирования вокруг карабахской проблемы и в целом в регионе".

"Отдали должное работе наших российских миротворцев, пограничников, тех специалистов, которые занимаются разминированием, обеспечивают возвращение людей к постоянным местам проживания", - подчеркнул Путин.

Кроме того, он назвал встречу с Алиевым и Пашиняном полезной и своевременной, выразив надежду, что договоренности будут соблюдаться.