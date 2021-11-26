Ильхам Алиев: В Азербайджане настроены перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией

Решения, принятые по итогам переговоров в Сочи, будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает ТАСС.

"Сегодня состоялся обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор. ...Мы открыто обсуждали наши планы, открыто обсуждали вопросы, вызывающие беспокойство у обеих сторон. И главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования споров, разногласий, думаю, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет более безопасной и предсказуемой", - отметил Ильхам Алиев.

В Азербайджане настроены на то, чтобы перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией и начать этап нормального взаимодействия, сказал глава государства.

"Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия. Думаю, что в таком [трехстороннем] формате мы именно достигаем своих целей", - сказал азербайджанский лидер.

"Азербайджан всегда последовательно выступал за соблюдение всех гуманитарных норм, будь то во время боевых действий, будь то после. Должен сказать, что после окончания военных действий более 100 задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне", - отметил Ильхам Алиев.