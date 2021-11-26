В атаку на человечество пошел «Омикрон»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, греческой буквой «омикрон». Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.
Кроме того, эксперты включили данный штамм в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность. «Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность», – говорится в документе.
Согласно терминологии ВОЗ, варианты вируса, входящие в данную группу, характеризуются повышенной скоростью передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Кроме того, подобные варианты могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и препаратов для лечения коронавируса.
Новый штамм COVID-19 может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.