В атаку на человечество пошел «Омикрон»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, греческой буквой «омикрон». Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.

Кроме того, эксперты включили данный штамм в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность. «Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность», – говорится в документе.