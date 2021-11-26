Путь в Катар для сборной Турции лежит через Португалию и Италию

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей квалификации чемпионата мира 2022 года. В ходе жеребьёвки были определены три пути, в которых будут разыграны путёвки в финальную стадию турнира, передает «Чемпионат».

В путь A попали Шотландия, Украина, Уэльс и Австрия. В полуфиналах сыграют Шотландия — Украина и Уэльс — Австрия. Победители полуфиналов сыграют в финале и оспорят путёвку на турнир.