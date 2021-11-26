Путин проинформировал Совбез о встрече с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен проинформировать постоянных членов Совбеза РФ о результатах встречи с лидерами Армении и Азербайджана Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

"Я вас коротко проинформирую о результатах моих дискуссий с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении по поводу карабахского урегулирования и по поводу тех договоренностей, которые были достигнуты", - цитирует слова Путина РИА Новости.

В Сочи в пятницу прошли трехсторонние переговоры лидеров трех стран, по итогам которых было принято совместное заявление.