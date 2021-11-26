Мировые рынки рухнули из-за «омикрона»

В пятницу по мировым фондовым рынкам прокатилась волна распродаж. Падение котировок началось в Азии – индексы бирж Японии, Гонконга, Тайваня, Южной Кореи и Китая упали в диапазоне 0,3-2,7%. Затем мощным снижением начались торги на Московской бирже. Волна не обошла стороной и европейские рынки, пишет РБК.

Днем в пятницу немецкий индекс DAX упал на 3,05%, британский FTSE 100 – на 2,89%, а Euro Stoxx 50 – на 3,48%. В лидерах падения здесь оказались акции авиакомпаний и туристических холдингов.

Фьючерсы на главные американские индексы также ушли вниз. Стоимость биткоина опускалась ниже $55 тыс. за монету, за сутки она подешевела на 5%.

По мнению аналитиков, главная причина столь мощного негатива — опасения по поводу нового штамма коронавируса COVID-19. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу из-за южноафриканского штамма коронавируса, который был обнаружен в Ботсване, ЮАР, Израиле и Гонконге. Предполагается, что он более заразен и отличается большим количеством мутаций.

И как стало известно только что, ВОЗ назвала новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, греческой буквой «омикрон». Кроме того, эксперты включили данный штамм в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность.