Пашинян: В Сочи обсудили все вопросы, по некоторым нет разночтений

"У нас был очень позитивный разговор. Мы обсудили почти все вопросы повестки. Хочу отметить, что по многим вопросам были уточнены позиции и оказалось, что по некоторым вопросам нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи", - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после трехсторонней встречи в пятницу в Сочи с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявил, что стороны открыто обсудили все вопросы и по некоторым из них нет разночтений, пишет ТАСС.

Среди таких тем он назвал открытие транспортных коммуникаций. "По вопросу открытия транспортных и экономических коммуникаций в регионе мы зафиксировали, что у нас общие представления, как эти коммуникации будут работать", - отметил глава армянского кабмина.

Он охарактеризовал прошедшую встречу с Путиным и Алиевым как "очень позитивную". "Это не была встреча для того, чтобы утаивать проблемы. Это была встреча, где мы открыто обсуждали все вопросы", - сказал Пашинян.

Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым заявил, что необходимо создать механизмы безопасности на границе для начала работ по делимитации и демаркации.

"Тема старта процесса по делимитации и демаркации [между Арменией и Азербайджаном] не нова. Мы обсудили этот вопрос и приняли трехстороннее заявление о том, что необходимо создать необходимые условия и механизмы безопасности и стабильности на границе", - сказал Пашинян.