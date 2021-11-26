МИД Азербайджана прокомментировал встречу в Сочи
Министерство иностранных дел Азербайджана назвало позитивным результаты трехсторонней встречи, состоявшейся 26 ноября в Сочи между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом говорится в комментарии МИД в связи с трехсторонней встречей лидеров.
Отмечено, что в заявлении, подписанном президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации по итогам встречи, полностью отражены пункты, отражающие позицию Азербайджана.
«В заявлении следует подчеркнуть скорейшую реализацию проектов, направленных на раскрытие экономического потенциала региона, в том числе открытие железных и автомобильных дорог.
В постконфликтный период Азербайджан призвал к полной реализации трехсторонних заявлений, открытию всех коммуникаций в регионе, началу процесса делимитации между двумя странами и нормализации отношений на основе международного права. Азербайджанская сторона продолжит предпринимать соответствующие шаги для реализации соответствующих пунктов, отраженных в заявлении от 26 ноября» - говорится в комментарии МИД Азербайджана.