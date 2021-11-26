МИД Азербайджана прокомментировал встречу в Сочи

Министерство иностранных дел Азербайджана назвало позитивным результаты трехсторонней встречи, состоявшейся 26 ноября в Сочи между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом говорится в комментарии МИД в связи с трехсторонней встречей лидеров.

Отмечено, что в заявлении, подписанном президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации по итогам встречи, полностью отражены пункты, отражающие позицию Азербайджана.