Что известно об «омикроне» - новом и опасном

Впервые штамм B.1.1.529 был внесен в базы данных 11 ноября. Первый случай заражения новым штаммом был зарегистрирован в Ботсване, вслед за этим еще несколько были выявлены в ЮАР. Через пару дней один случай заражения был выявлен в Гонконге у мужчины, прибывшего из ЮАР, передает ТАСС. В пятницу о выявлении первого случая инфицирования новым штаммом сообщила пресс-служба Минздрава Израиля.

По словам Тома Пикока, в шиповидном белке штамма B.1.1.529 обнаружено более 30 мутаций, и сразу несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами.

Как полагает директор Института генетики Университетского колледжа Лондона профессор Франсуа Балло, новый штамм мог образоваться в организме человека с ослабленной иммунной системой (предположительно, больного ВИЧ/СПИД, который не получал должного лечения). Хроническое течение коронавирусной инфекции, с которой не мог справиться иммунитет, могло позволить вирусу в организме больного за долгое время накопить сразу большое количество мутаций.

Согласно начальным данным исследований, проведенных в ЮАР, установлено, что новый штамм обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека.

В связи с появлением нового штамма ВОЗ напомнила о необходимости вакцинации и соблюдения санитарных мер.