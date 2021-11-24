Несколько сотрудников полиции пострадали в ходе протестов против дефицита воды в городе Исфахан в центре Ирана, один из них получил ножевые ранения. Об этом заявил в пятницу глава полиции одноименной провинции Мохаммад Реза Мирхейдари.

"Мы сумели с наименьшими потерями провести эту операцию. Однако из-за того, что некоторые использовали камни и взрывчатые вещества в отношении полицейских, несколько наших коллег получили ранения", - цитирует его агентство Tasnim.

Мирхейдари добавил, что "некоторые мирные жители также получили легкие повреждения". "Один из полицейских получил многочисленные ножевые ранения. В течение нескольких часов его оперировали, и он все еще госпитализирован", - сказал он.

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مقاومت مردم معترض در مقابل سرکوبگران خامنه‌ای



جوانان غیور اصفهانی با دستانی خالی اما اراده‌ای آهنین، مقاومت جانانه‌ای را در مقابل مزدوران خامنه‌ای رقم می‌زنند.



هموطنان اصفهانی از خانه‌ها خارج شوید و به صفوف اعتراضات حق‌طلبانه آزادیخواهان بپیوندید

#اصفهان_تنها_نیست pic.twitter.com/Fc67QTJuy1 — cheshm_abi (@chawshin_83) November 26, 2021

По словам главы полиции, "силы безопасности смогли легко выявить антиреволюционные элементы, которые наносили ущерб общественной собственности". "В настоящий момент ситуация в Исфахане спокойная", - отметил он. Мирхейдари также заявил, что "у северных подъездов к городу были обнаружены семь единиц оружия, включая пистолеты "Кольт" и [винтовки] "Винчестер".

В пятницу иранское телевидение сообщило о том, что протестующие против дефицита воды вышли на улицы города Исфахан и начали скандировать радикальные лозунги. При этом часть демонстрантов принялась нападать на полицию, которая применила слезоточивый газ для разгона толпы.

#Iran: Riot police is using tear gas, batons to disperse Isfahan water protesters. Internet disruptions have also been reported in the city.pic.twitter.com/qhkv1ypPhJ — Khosro Kalbasi (@KhosroKalbasi) November 26, 2021

Больше двух недель в центральных провинциях Ирана проходят протесты в связи с дефицитом питьевой воды. С 21 ноября проводятся митинги в городе Шахре-Корд. Нехватка воды наблюдается во многих городах Ирана из-за сильнейшей за последние несколько десятилетий засухи.