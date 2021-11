Несколько сотрудников полиции пострадали в ходе протестов против дефицита воды в городе Исфахан в центре Ирана, один из них получил ножевые ранения. Об этом заявил в пятницу глава полиции одноименной провинции Мохаммад Реза Мирхейдари.

"Мы сумели с наименьшими потерями провести эту операцию. Однако из-за того, что некоторые использовали камни и взрывчатые вещества в отношении полицейских, несколько наших коллег получили ранения", - цитирует его агентство Tasnim.

Мирхейдари добавил, что "некоторые мирные жители также получили легкие повреждения". "Один из полицейских получил многочисленные ножевые ранения. В течение нескольких часов его оперировали, и он все еще госпитализирован", - сказал он.

По словам главы полиции, "силы безопасности смогли легко выявить антиреволюционные элементы, которые наносили ущерб общественной собственности". "В настоящий момент ситуация в Исфахане спокойная", - отметил он. Мирхейдари также заявил, что "у северных подъездов к городу были обнаружены семь единиц оружия, включая пистолеты "Кольт" и [винтовки] "Винчестер".

В пятницу иранское телевидение сообщило о том, что протестующие против дефицита воды вышли на улицы города Исфахан и начали скандировать радикальные лозунги. При этом часть демонстрантов принялась нападать на полицию, которая применила слезоточивый газ для разгона толпы.

#Iran: Riot police is using tear gas, batons to disperse Isfahan water protesters. Internet disruptions have also been reported in the city.pic.twitter.com/qhkv1ypPhJ