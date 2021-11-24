Генсек НАТО: Мы бы хотели жить в мире без ядерного оружия, но Россия, Китай...

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники по альянсу, включая Германию, не должны присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Он заявил, что «мир не становится безопасным». Его слова приводит РИА Новости.

Столтенберг выступил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи министров иностранных дел блока в Риге 30 ноября и 1 декабря.