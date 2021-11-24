Во Франции экс-министр обвиняется в изнасиловании

Прокуратура Парижа начала расследование против бывшего министра экологического перехода (2017-2018 гг.) Николя Юло, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Об этом сообщило в пятницу, 26 ноября, агентство France-Presse.

Отмечается, что прокурор Лора Бекко открыла расследование, несмотря на то, что сами предполагаемые жертвы не подавали заявление в прокуратуру. По ее словам, цель предварительного расследования - установить, "могут ли заявленные факты быть квалифицированы как уголовное преступление, и не истек ли срок давности, учитывая длительность их совершения".