Слуцкий: Азербайджан - наш ключевой союзник и партнер

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высоко оценил результаты трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России в Сочи.

"Трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна как и год назад можно снова назвать исторической", - написал Слуцкий в телеграмм-канале.

По словам Слуцкого, "в Сочи сделан важнейший шаг, который, как мы все очень надеемся, приблизит окончательное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе". Слуцкий отметил, что до конца года между Арменией и Азербайджаном будут созданы механизмы демаркации и делимитации границы. "Безусловно, это потребует усиления безопасности в приграничных районах, а достигнутые договоренности еще предстоит выполнить. Однако положительный вектор уже задан", - считает глава комитета.

По его мнению, "подписанное заявление по итогам переговоров ещё раз демонстрирует роль России как одного из самых эффективных посредников в нагорно-карабахском урегулировании".

"И Армения, и Азербайджан - наши ключевые союзники и партнеры", - подчеркнул Слуцкий.

Ранее в пятницу, Путин, Алиев и Пашинян приняли трехстороннее заявление по итогам встречи. По завершении совместной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин отметил, что она была "в высшей степени полезной и своевременной".