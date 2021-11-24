Трехсторонняя встреча в Сочи, как и отдельные разговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с Владимиром Путиным с глазу на глаз, не попадут в разряд исторических. Это был, что называется, рабочий обмен мнениями. Наверняка эти мнения были предельно откровенными, и российскому президенту предоставилась не одна возможность выступить в качестве модератора, то есть стороны, обеспечивавшей относительную спокойность контакта двух других сторон, которые в принципе не могут происходить без мощной искры взаимного неприятия. Пролито столько крови и оружие на границе стреляет по сей день.

«Обсудили ход реализации», «подтвердили приверженность дальнейшему последовательному выполнению и неукоснительному соблюдению», «договорились активизировать совместные усилия», «условились предпринимать шаги» - вся лексика итогового совместного заявления хорошо передает суть и тональность обсуждения, в котором не было места каким-то прорывным решениям. За исключением главного принятого решения о восстановлении коммуникаций и транспортных коридоров. Однако, как известно, данный пункт был отражен и в мирном соглашении от 9 ноября и на январской встрече в Кремле. Но на протяжении года армянская сторона, как минимум своей риторикой противодействовала осуществлению данного соглашения.

Кремль в очередной раз продемонстрировал, что без стабилизирующей роли России в регионе сохранится опасность возобновления боевых действий. Соответствующие положения включили в итоговый документ: стороны «отметили важный вклад российского миротворческого контингента в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе». И заключительный абзац совместного заявления: «Российская Федерация будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе». Сочинская встреча, скорей, является новой попыткой взять под контроль конфликт, который все время выпадает за рамки контроля.

Собственно, о рамках: Путин не зря указал, что в ходе беседы обсуждались механизмы, которые позволили бы перейти к демаркации и делимитации границ. Пока нет ясности, где заканчивается территория одного государства и начинается территория другого, взаимные претензии неизбежны, а формы предъявления претензий могут быть самыми разными, вплоть до применения вооруженных сил. При том, что претензии Армении могут быть большие, возможности применения силы у Азербайджана куда больше, и в этом пункте становится особенно явно. Хотя основополагающий подход России, принятый как Алиевым, так и Пашиняном, о проведении делимитации и демаркации на основе военных карт советского периода указывает на еще одну дипломатическую победу Баку – все политические, административные и военные карты после советизации гарантируют территориальную целостность Азербайджана в его нынешних границах.

Другое важное для Азербайджана достижение – в итоговой декларации не нашла отражение формулировка «карабахский конфликт», который правительство Азербайджана считает решенным. И наконец, президенту И.Алиеву удалось провести свою повестку, в первую очередь по Зангезурскому коридору и обеспечению автомобильного и железнодорожного сообщения, что на нынешней послевоенной стадии является приоритетом. Азербайджан отстоял одно из политических завоеваний во второй войне жестко и вполне успешно.

Заявлена будущая встреча вице-премьеров в Москве, в развитие результатов встречи лидеров, очевидно, для реализации уже рабочих документов «по выработке механизмов». Допуская известную иронию к неизбежной дипломатической бюрократии, нельзя недооценивать важности подобной рутины, поскольку именно повышенное внимание к мелочам позволяет порой выигрывать важные сражения росчерком пера, сохраняя тысячи жизней.