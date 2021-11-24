В Сабирабаде повесился молодой мужчина

В Сабирабадском районе совершено самоубийство, передает Report.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Булаглы. 21-летний Иманов Рагим повесился во дворе своего дома.

По факту ведется расследование.