В Сабирабаде повесился молодой мужчина
В Сабирабадском районе совершено самоубийство, передает Report.
Сообщается, что инцидент произошел в селе Булаглы. 21-летний Иманов Рагим повесился во дворе своего дома.
По факту ведется расследование.
В Сабирабадском районе совершено самоубийство, передает Report.
Сообщается, что инцидент произошел в селе Булаглы. 21-летний Иманов Рагим повесился во дворе своего дома.
По факту ведется расследование.
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