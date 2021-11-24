Коронавирус держит в страхе: в Нью-Йорке ввели режим ЧП
В американском штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения из-за роста числа случаев коронавируса, передают «Известия».
Соответствующий указ в субботу подписала губернатор штата Кэти Хокул.
«Поскольку в Нью-Йорке в настоящее время наблюдается распространение коронавируса со скоростью, не наблюдаемой в штате с апреля 2020 года, поскольку число госпитализаций с COVID-19 за последний месяц увеличилось до более 300 в день, я объявляю чрезвычайное положение на всей территории штата Нью-Йорк», — говорится в указе.