На Донбассе убит украинский военный
Накануне в направлении сел Марьинка и Новомихайловка на востоке Украины произошло нарушение режима прекращения огня, передает «Корреспондент».
Сообщается, что в результате обстрелов погиб военный ВС Украины.
Накануне в направлении сел Марьинка и Новомихайловка на востоке Украины произошло нарушение режима прекращения огня, передает «Корреспондент».
Сообщается, что в результате обстрелов погиб военный ВС Украины.
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