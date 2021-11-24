Эрдоган отправился в Туркменистан
В субботу, 27 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в столицу Туркменистана Ашхабад, где примет участие в 15-м саммите глав государств - членов Организации экономического сотрудничества, передает агентство «Анадолу».
Сообщается, что двухдневный визит Реджепа Тайипа Эрдогана состоится по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
В рамках визита президенты Турции и Туркменистана проведут переговоры об отношениях между двумя странами, а также будут обсуждены возможности для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.