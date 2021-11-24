Коронавирус у соседей: около 100 смертей за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 517, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Отмечается, что за последние сутки от осложнений коронавируса скончались 33 человека.
За время пандемии в стране выявлено 337 522 случая инфицирования, скончались 8 923 пациента, чьи тесты на вирус показали положительный результат.
В Грузии за минувшие 24 часа выявлено 4 058 случаев заражения коронавирусом, скончался 61 человек, передает официальный сайт StopCov.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 835 306 случаев заражения, от осложнений коронавируса умер 11 871 человек.