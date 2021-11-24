Исполнительная власть Баку и Главное управление полиции города провели в районах столицы совместные профилактические мероприятия в рамках мер по борьбе с незаконной торговлей. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ИВ города Баку.

С продавцами, занимающиеся розничной торговлей на тротуарах в антисанитарных условиях были проведены разъяснительные беседы.

В отношении более 10 граждан составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях.