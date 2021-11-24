В ночь с 26 на 27 ноября на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на рынке строительных материалов в селе Сабиркенд Шамкирского района.

В пресс-службе МЧС сообщили, что к тушению пожара были привлечены соответствующие силы и техника Шамкирской районной пожарной части Государственной противопожарной службы.

В соответствии с принятыми оперативными мерами пожар был потушен, предотвращено его распространение на большую территорию.