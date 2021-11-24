Сельджан Махсудова вышла в финал Всемирных соревнований в Баку

На Национальной гимнастической арене в Баку продолжаются Всемирные соревнования возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу.

Сегодня, в третий день, у Азербайджана уже есть один финалист. Это – Сельджан Махсудова. В соревнованиях по прыжкам на батуте среди спортсменок в возрастной категории 17-21 Сельджан занимает в квалификации 2-е место и уже обеспечила себе выход в финал. Она показала результат 97,460 балла. Финал начнется сегодня в 17:30.

Также сегодня в квалификации выступят по двойному минитрампу Мехти Алиев и Али Нифталиев. Они будут соревноваться в возрастной категории 13-14 лет.

Напомним, в этой же категории в первый день соревнований азербайджанский батутист Магсуд Махсудов завоевал золотую медаль.

Всего во Всемирных соревнованиях участвуют более 600 гимнастов и гимнасток из 32 стран.