Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:10

Болгарские власти обвинили Анкару в том, что она активно вмешивалась в местные выборы. Произошло это после того, как партия «Движение за права и свободы» (DPS), отстаивающая интересы турецкого меньшинства в республике, заняла на них третье место, получив 34 мандата из 240 в парламенте Болгарии. А кандидат на пост президента Болгарии, лидер этой партии Мустафа Карадайы набрал 11,57% от общего числа поданных голосов.

София рвет и мечет, София в недоумении – этнические турки, составляющие 8,5% (588 000 человек) населения Болгарии, по данным переписи 2011 года, внезапно для болгарских политиков превратились в серьезную политическую силу. А ведь и в самой Турции проживают 350 000 этнических турок с болгарским гражданством, то есть – имеющих право голоса на выборах. С такими цифрами попытка болгарских властей пойти по американскому сценарию, обвинив третью сторону во вмешательстве в выборы, не выглядят особо убедительными. И скорее демонстрирует не коварные замыслы Анкары, а неспособность политического истеблишмента Болгарии сформулировать программу развития, которая бы устраивала граждан страны вне зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности. Секретарь МИД Болгарии Иван Кондов в беседе с чрезвычайным и полномочным послом Турции Айлин Секизкьок заявил, что «Анкара не должна призывать граждан Болгарии к голосованию за того или иного кандидата на пост болгарского президента. В противном случае потенциальные агитаторы будут высланы за пределы Республики Болгария».

Но, простите, с чего бы это вдруг? 350 тысяч этнических турок с болгарским гражданством нуждались в информации о происходящем на родине – и турецкие СМИ ее объективно подавали. Все было в рамках правовых процедур – выбор делали сами болгарские граждане. Которые вполне оценили, что только DPS, из 24 кандидатов в президенты и вице-президенты Болгарии, выдвинула этнического турка Мустафу Карадайы и этническую болгарку Искру Михайлову, в качестве символа единства нации. Тем самым поставив точку в трагической истории «болгаризации». Или, как это называли при коммунистическом режиме Тодора Живкова, кампании по «возвращению этнических турок к своим болгарским корням». Напомню, что 31 марта 1985 года коммунисты объявили, что все турки в Болгарии изменили свои фамилии в соответствии с «историческими традициями». Каждый болгарский турок в последующие годы получил на руки 19 новых документов - от свидетельства о рождении и водительских прав до медицинских карт. Пропаганда пыталась убедить оставшуюся часть населения и мировое сообщество в том, что это было добровольное решение турецкого меньшинства.