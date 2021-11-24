В субботу, 27 ноября, на двух улицах и проспектах Баку ограничено движение. Об этом haqqin.az сообщил главный инспектор управления дорожной полиции Баку, майор Араз Аскерли.

По его словам, движение на проспекте Гейдара Алиева в участке тоннеля Багировского моста в Наримановском районе полностью остановлено.

«В связи с этим, движение на проспекте Гейдара Алиева возможно только в сторону центра города. Движение по этой дороге, мимо Asan Xidmət № 5, направлено по средней полосе в направлении проспекту Гейдара Алиева», - сказал сотрудник дорожной полиции.