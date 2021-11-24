Минобороны показало село Гочахмедли в Физули видео
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Гочахмедли Физулинского района.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Гочахмедли Физулинского района.
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