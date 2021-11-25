Опасен ли новый штамм коронавируса? эксперты призывают не паниковать
Южноафриканский штамм коронавируса, получивший от Всемирной организации название Omicron, вызывает беспокойство во всем мире, из-за неизвестности. Тем не менее израильские эксперты рассказали некоторые факты о новом штамме и призвали не паниковать, передает Ynet.
Вирусолог Орен Кобилер из медицинского факультета Тель-Авивского университета пояснил, что Omicron содержит гораздо большее количество мутаций, чем другие штаммы. Он утверждает, что некоторые мутации уже известны ученым, но есть и новые, которые могут быть опасны для невакцинированных.
«Мировые лаборатории проверяют устойчивость штамма к вакцинам. Возможно, он сможет подорвать эффективность вакцины, но не думаю, что полностью аннулирует ее действие», - сказал ученый.
По мнению вирусолога, пока непонятно, может ли Omicron вытеснить штамм Delta. По словам Кобилера, возник повод для опасений, но не для паники. Доктор призвал всех вакцинироваться и носить маски.
Профессор Ади Штерн, которая изучает эволюцию вирусов в Тель-Авивском университете, утверждает, что пока еще рано делать выводы о заразности нового штамма и его влиянии на вакцины. Она отметила, что были и другие штаммы, вызвавшие эпидемию в Южной Африке, но они не повлияли на страны мира.
«Новый штамм не сулит ничего хорошего, но и настраивать себя на катастрофу тоже не следует», - подчеркнула Штерн.