Южноафриканский штамм коронавируса, получивший от Всемирной организации название Omicron, вызывает беспокойство во всем мире, из-за неизвестности. Тем не менее израильские эксперты рассказали некоторые факты о новом штамме и призвали не паниковать, передает Ynet.

Вирусолог Орен Кобилер из медицинского факультета Тель-Авивского университета пояснил, что Omicron содержит гораздо большее количество мутаций, чем другие штаммы. Он утверждает, что некоторые мутации уже известны ученым, но есть и новые, которые могут быть опасны для невакцинированных.

«Мировые лаборатории проверяют устойчивость штамма к вакцинам. Возможно, он сможет подорвать эффективность вакцины, но не думаю, что полностью аннулирует ее действие», - сказал ученый.