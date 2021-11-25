Государственный фонд социальной защиты завершил международную сертификацию

В соответствие с требованиями стандарта ISO 9001 для сотрудников Фонда были проведены соответствующие тренинги, и они были награждены сертификатами «внутренний аудитор системы управления качеством» международного образца.

Внедрение систем управления на основе этого международного стандарта позволяет Фонду выполнять требования законодательства, совершенствовать систему управления и обеспечивать качественное обслуживание граждан.

Наряду с этим, для сертификации системы управления качеством на основе стандарта ISO 9001:2015 были утверждены политика и цели в области качества, а также процедуры системы управления качеством, инструкции по применению процессов.

В таких проектах Министерство сотрудничает с опытными и профессиональными консалтинговыми компаниями. Тендеры на закупку соответствующих услуг проводятся открыто и прозрачно, в соответствии с требованиями законодательства.

Соответствующие закупочные органы контролируют выполнение данных тендеров, и результаты, полученные в результате регистрации, прозрачно обнародуются через электронный портал.

Кроме того, Фонд начал работу по внедрению международных стандартов «ISO 26000 — социальная ответственность» и «ISO 10002 — удовлетворенность клиентов».