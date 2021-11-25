Информируя о проделанной работе руководитель бюро Хаял Ибрагимов сообщил, что в нем созданы необходимые условия для деятельности адвокатов, оно оснащено современным оборудованием и выделена комната для конфиденциальных встреч.

На открытии присутствовали руководство коллегии адвокатов, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, председатель Шекинского апелляционного суда Нуру Гулиев, начальник Шекинского регионального управления Министерства юстиции Абдулла Юсифов, прокурор Шекинского района Мехман Ханкишиев и другие лица.

Затем в административном здании Шекинского судебного комплекса с участием руководства коллегии адвокатов, председателя Шекинского апелляционного суда Нуру Гулиева и начальника Шекинского регионального управления Министерства юстиции Абдуллы Юсифова состоялось широкое региональное совещание с участием адвокатов, действующих в нескольких районах и городах, относящихся к юрисдикции Шекинского апелляционного суда, а также Гянджинского Апелляционного суда.

Выступая на совещании председатель Коллегии Адвокатов Анар Багиров отметил, что подписанное президентом 22 февраля 2018 года распоряжение “О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджанской Республике” дало важный толчок развитию адвокатской деятельности в нашей стране.

Он отметил работу, проводимую в сфере предотвращения непроцессуальных отношений между судьями, другими участниками процесса и адвокатами, вытекающую из Указа президента "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" от 3 апреля 2019 года, и планируемые в будущем серьезные меры в этой области.

В своем выступлении Анар Багиров также отметил работу, проделанную в связи с переходом на электронную судебную систему.

Затем выступил председатель Шекинского апелляционного суда Нуру Гулиев, который проинформировал о работе, проводимой в последнее время в судах, роли адвокатов в отправлении правосудия, отношениях адвоката и судьи.

На совещании были даны подробные ответы на вопросы, интересующие адвокатов, а также награждены отличившиеся из них.