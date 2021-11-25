Япония допустила удары по врагам

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с военнослужащими подтвердил, что страна готова рассмотреть «все варианты» укрепления оборонных возможностей в условиях роста угроз со стороны Китая и Северной Кореи, передает Al Arabiya.

По его мнению, среди вариантов – удары по вражеским базам.

«Обстановка вокруг Японии стремительно меняется. То, что раньше встречалось в фантастических романах, сегодня является реальностью», - сказал японский премьер.

Кисида также отметил, что правительство проведет «спокойные» обсуждения, чтобы определить степень риска.

Отметим, что выступление премьера вызвали недовольство в стране из-за нарушения Конституции, которая запрещает вступление в войну.