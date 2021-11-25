Российская газета: Бандеровцы на улицах Еревана
Российская «Экспресс-газета» опубликовала очередной материал о росте антироссийских настроений в Ереване. Издание отмечает, что 10 ноября по улицам вечернего Еревана было организовано шествие бандеровцев. Достаточно плотная колонна местных молодых парней хором оскорбляла президента России.
«А один из их вожаков с трибуны орал: «Прощай, немытая Россия!», - говорится в статье.
Издание отмечает, что «сразу после этого азербайджанцы захватили опорные пункты армян на линии соприкосновения и заставили извиняться армян на камеру телефонов». Позорные видео позже появились в соцсетях.
«Премьер Пашинян, не разбираясь, что к чему, уволил министра обороны. И обратился к Москве с официальной просьбой защитить Армению. Российскому руководству не позавидуешь. С одной стороны - очень близкий нам народ, союзники ОДКБ. И на него нападают ближайшие союзники Турции - страны НАТО. Но с другой - почему простые парни из Ярославля или Рязани должны жертвовать собой ради спасения Пашиняна и его людей, которые устраивают дебоши на улицах Еревана?», - задается вопросом российская газета.