Чавушоглу: Турция приветствует открытие Зангезурского коридора

«Турция приветствует открытие коридора Исламабад-Тегеран-Стамбул. Кроме того, страна удовлетворена решением по восстановлению и открытию сухопутных и железнодорожных путей на Южном Кавказе, в том числе Зангезурского коридора. Мы сможем укрепить позиции в мире лишь посредством сотрудничества и развития региональной торговли». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заседании министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде, передает агентство «Анадолу».

Глава МИД Турции выразил надежду на то, что эффективность ОЭС вскоре возрастет и организация превратится в структуру, нацеленную на конкретные результаты.

«Особую значимость в данной связи представляет Концепция ОЭС-2025. Турция выполняет все обязательства, взятые в рамках Организации экономического сотрудничества», - сказал министр.

Он выразил надежду на то, что платформа ОЭС способствует экономической интеграции всех стран региона, в том числе благодаря саммиту 28 ноября в Ашхабаде.