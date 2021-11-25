Студенческий кредит: Как и кто его получит?

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C 25 ноября в Азербайджане начался прием заявок на получение студенческих кредитов. Для получения кредита студенты могут обратиться в Фонд студенческих образовательных кредитов через сайт www.e-ttkf.edu.az. Кредиты будут выдаваться только на оплату обучения. Об этом haqqin.az рассказали в Министерстве образования. Перед тем как внедрить систему в Азербайджане, Минобразования изучило опыт других стран в данной сфере. Система выдачи студенческих кредитов действуют в более чем 60 странах мира. Главная цель - обеспечение доступа студентов к образованию, повышение господдержки системы образования, устранение социальных барьеров, диверсификация механизма финансирования образования и т.д.

Для получения кредита не требуется гарантий и залога За получением студенческого образовательного кредита могут обратиться только граждане Азербайджана, обучающиеся в государственных и частных университетах, функционирующих в стране в соответствии с требованиями законодательства. Студенческие образовательные кредиты будут предоставляться по семестрам. По каждому семестру должна быть подана отдельная заявка. Необходимо подчеркнуть, что право на получение кредита имеют студенты очного отделения на платной основе на уровне бакалавриата, магистратуры, резидентуры, среднего специального образования и высшего технического профессионального образования. Студенты заочного отделения не смогут воспользоваться кредитом. Также кредит не дадут студентам с академической задолженностью и студентам, получающим образование сверх нормативного срока обучения. Студентам, имеющим льготы на обучение (потерявшим обоих родителей, из семей шехидов, инвалидам и вынужденным переселенцам), не будут предоставляться кредиты, так как их обучение оплачивается со стороны государства. Студенческие кредиты делятся на две категории: стандартные и социальные. Социальные кредиты будут предоставляться лицам, которые являются членами семьи, получающей адресную соцпомощь, лицам с третьей группой инвалидности, тем, кто имеет безработных родителей, или родителей пенсионеров по возрасту и т.д. В первом семестре первого курса стандартные студенческие кредиты будут выдаваться набравшим 300-700 баллов на уровне бакалавриата, 50-100 баллов - на уровне магистратуры, 110-300 баллов - на уровне суббакалавриата, которые платят не менее 20 процентов годовой платы за обучение. В остальные семестры – если успеваемость студента будет составлять не менее 71 балла. Как оформить студенческий кредит Сначала студент нотариально заверяет ряд договоров, связанных с заключением кредитного договора. Затем студент заходит на портал e-ttkf.edu.az и заполняет заявку на получение кредита. Студент должен внести личные данные. Данные о своём образовании и о родителях. После внесения всех необходимых данных, которые студент может при необходимости также редактировать, учебное заведение одобряет заявку, система определяет право студента на его получение. Студенты, которым отказано в выдаче кредита, могут обратиться за ним вновь, после того как устранят причину отказа. После одобрения на получение кредита сумма перечисляется из банка в вуз.